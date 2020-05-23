Авиарейсы между Казахстаном и Турцией могут возобновить в третьей декаде июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба МИИР в Telegram, с тороны подвели итоги сотрудничества за 1 квартал текущего года в транспортной отрасли. Отметили рост в сфере перевозок железнодорожным транспортом на 10%, это порядка 239 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, автомобильным транспортом на 42%, что составило 65,2 тыс. тонн, транзитные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту выросли в 2 раза и составили 7,4 тыс. контейнеров.

«Также министры рассмотрели возможность возобновления авиарейсов в третьей декаде июня текущего года, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в обеих странах, с соблюдением всех необходимых санитарных мер и с учетом созданий комфортных условий для пассажиров», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 25 мая текущего года все аэропорты Казахстана будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке.

Ранее сообщалось о том, что 1 мая возобновилось авиасообщение между столицей и Алматы. Также было принято решение о возобновлении с 4 мая т. г. авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. С 11 мая в Казахстане возобновляются полёты в Алматы и Нур-Султан, в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган. C 13 мая возобновлены внутренние авиарейсы еще с 7 городами страны. С 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау.

Кроме того, с 11 мая исключено требование наличия справки на коронавирус на авиарейсах.



