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    11:10, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличены более чем в 3 раза

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в канадском Монреале с 27 сентября по 7 октября, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Королевства Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Стороны представили председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев и президент генерального управления гражданской авиации королевства Абдулазиз бин Абдуллах Аль-Дуайлеж.

    В ходе переговоров, организованных в рамках поручений по итогам встречи главы МИИР Каирбека Ускенбаева с министром хаджа и умры Тауфиком бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа, обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией. Б ыла отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, культурного сотрудничества между дружественными странами.

    В результате обсуждений подписан протокол, в соответствии с которым количество регулярных пассажирских авиарейсов между двумя государствами увеличено более чем в 3 раза – с 4-х до 14-ти в неделю.

    По итогам встречи участники договорились продолжить работу по дальнейшему развитию авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.



    Фото: МИИР РК




    Теги:
    Туризм МИИР РК Авиация Саудовская Аравия Транспорт
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