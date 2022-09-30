Авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличены более чем в 3 раза
Стороны представили председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев и президент генерального управления гражданской авиации королевства Абдулазиз бин Абдуллах Аль-Дуайлеж.
В ходе переговоров, организованных в рамках поручений по итогам встречи главы МИИР Каирбека Ускенбаева с министром хаджа и умры Тауфиком бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа, обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией. Б ыла отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, культурного сотрудничества между дружественными странами.
В результате обсуждений подписан протокол, в соответствии с которым количество регулярных пассажирских авиарейсов между двумя государствами увеличено более чем в 3 раза – с 4-х до 14-ти в неделю.
По итогам встречи участники договорились продолжить работу по дальнейшему развитию авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.
Фото: МИИР РК