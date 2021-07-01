Авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Балхаш возобновят с 8 июля

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С 8-го июля возобновятся авиарейсы по маршруту Нур-Султан – Балхаш и Алматы – Балхаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу QAZAQ AIR.

Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, четверг, суббота, воскресенье). Стоимость билетов фиксированная. Нур-Султан – Балхаш 8 999 тенге и Алматы – Балхаш 9 999 тенге.

В стоимость билета входят ручная кладь 5 кг и багаж 20 кг. Детям до 14 лет включительно скидка 50%. Билеты доступны уже сейчас.

Расписание рейсов:

• Нур-Султан (06:30) - Балхаш (07:50)

• Балхаш (12:50) - Нур-Султан (14:20)

• Алматы (10:40) - Балхаш (11:40)

• Балхаш (08:20) - Алматы (09:20)