РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Балхаш возобновят с 8 июля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С 8-го июля возобновятся авиарейсы по маршруту Нур-Султан – Балхаш и Алматы – Балхаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу QAZAQ AIR.

    Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, четверг, суббота, воскресенье). Стоимость билетов фиксированная. Нур-Султан – Балхаш 8 999 тенге и Алматы – Балхаш 9 999 тенге.

    В стоимость билета входят ручная кладь 5 кг и багаж 20 кг. Детям до 14 лет включительно скидка 50%. Билеты доступны уже сейчас.

    Расписание рейсов:

    • Нур-Султан (06:30) - Балхаш (07:50)

    • Балхаш (12:50) - Нур-Султан (14:20)

    • Алматы (10:40) - Балхаш (11:40)

    • Балхаш (08:20) - Алматы (09:20)


    Теги:
    Транспорт Астана Карагандинская область Алматы для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!