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    18:02, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Авиарейсы на Бали отменены из-за извержения вулкана

    Десятки рейсов на Бали и обратно были отменены из-за извержения вулкана на востоке Индонезии, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

    Авиарейсы на Бали отменены из-за извержения вулкана
    Фото: x.com / @nypost

    Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки произошло во вторник в 17:35 по местному времени, сообщило агентство по вулканологии. Вулкан расположен на туристическом острове Флорес к востоку от Бали.

    По данным агентства, пепел поднимался до 10 000 метров над вершиной вулкана.

    В связи с извержением власти Индонезии повысили уровень опасности до максимального — четвертого уровня.

    О повреждениях или жертвах информации не поступало.

    Virgin Australia подтвердила отмену некоторых рейсов между Брисбеном, Мельбурном и Бали в среду из-за извержения.

    Jetstar также отменила четыре утренних рейса из Австралии на Бали, а авиакомпания Qantas заявила, что «внимательно следит» за ситуацией.

    Air New Zealand отменила два рейса между Бали и Оклендом.

    На сайте международного аэропорта Бали говорится, что Air India, сингапурская TigerAir и китайская Juneyao Airlines также отменили рейсы «из-за вулкана».

    Кроме того, были отменены несколько внутренних рейсов AirAsia.

    — Аэропорт Нгурах-Рай продолжает работу в обычном режиме, зависит от расписания, но некоторые рейсы отменяются из-за извержения вулкана. Все зависит от маршрута и авиакомпании, — сообщил агент службы поддержки аэропорта Бали в комментарии AFP, отказавшись назвать свое имя.

    На вулкане Левотоби Лаки-Лаки уже происходило извержение в ноябре прошлого года, тогда были погибшие, и тысячи были эвакуированы, а десятки международных рейсов на Бали отменены.

    Теги:
    Бали Авиация Мировые новости Задержка и отмена авиарейсов Извержение вулкана
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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