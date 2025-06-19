Авиарейсы на Бали отменены из-за извержения вулкана

Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки произошло во вторник в 17:35 по местному времени, сообщило агентство по вулканологии. Вулкан расположен на туристическом острове Флорес к востоку от Бали.

По данным агентства, пепел поднимался до 10 000 метров над вершиной вулкана.

В связи с извержением власти Индонезии повысили уровень опасности до максимального — четвертого уровня.

О повреждениях или жертвах информации не поступало.

Virgin Australia подтвердила отмену некоторых рейсов между Брисбеном, Мельбурном и Бали в среду из-за извержения.

Jetstar также отменила четыре утренних рейса из Австралии на Бали, а авиакомпания Qantas заявила, что «внимательно следит» за ситуацией.

Air New Zealand отменила два рейса между Бали и Оклендом.

На сайте международного аэропорта Бали говорится, что Air India, сингапурская TigerAir и китайская Juneyao Airlines также отменили рейсы «из-за вулкана».

Кроме того, были отменены несколько внутренних рейсов AirAsia.

— Аэропорт Нгурах-Рай продолжает работу в обычном режиме, зависит от расписания, но некоторые рейсы отменяются из-за извержения вулкана. Все зависит от маршрута и авиакомпании, — сообщил агент службы поддержки аэропорта Бали в комментарии AFP, отказавшись назвать свое имя.

На вулкане Левотоби Лаки-Лаки уже происходило извержение в ноябре прошлого года, тогда были погибшие, и тысячи были эвакуированы, а десятки международных рейсов на Бали отменены.