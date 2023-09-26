Авиарейсы из Дели в Алматы запустил индийский лоукостер

Индийский лоукостер IndiGo запустил рейсы из Дели в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

Как сообщили в ведомстве, Комитетом гражданской авиации ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов на постоянной основе.

Так, 24 сентября текущего года индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo запустила прямые пассажирские рейсы в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота)на воздушных судах типа А-320 и А-321.

На первом рейсе между городами Дели и Алматы средняя коммерческая загрузка составила 69%.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово- экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами, отметили в ведомстве.

IndiGo – крупнейший индийский лоукост-авиаперевозчик. Компания создана в августе 2006 года. Авиапарк состоит порядка из 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и т.д.).