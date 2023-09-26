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    10:36, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Авиарейсы из Дели в Алматы запустил индийский лоукостер

    Индийский лоукостер IndiGo
    Фото: pbs.twimg.com.

    Индийский лоукостер IndiGo запустил рейсы из Дели в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

    Как сообщили в ведомстве, Комитетом гражданской авиации ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов на постоянной основе.

    Так, 24 сентября текущего года индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo запустила прямые пассажирские рейсы в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота)на воздушных судах типа А-320 и А-321.

    На первом рейсе между городами Дели и Алматы средняя коммерческая загрузка составила 69%.

    Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово- экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами, отметили в ведомстве.

    IndiGo – крупнейший индийский лоукост-авиаперевозчик. Компания создана в августе 2006 года. Авиапарк состоит порядка из 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и т.д.).

    Теги:
    Алматы Авиация Транспорт Индия
    Автор
    Ринат Дусумов
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