22 Сентября 2022, 12:46

Авиарейсами из Астаны пытались вывезти 490 млн тенге наличными в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» департамента государственных доходов по городу Астана с начала 2022 года было выявлено 55 фактов недостоверного таможенного декларирования наличных денежных средств и незаконного вывоза наличных денег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

«Сумма незадекларированных наличных средств составила 498 454 908 тенге, а именно 1 083 599 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям превысила 1 700 000 тенге», - проинформировали в Минфине.

В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» города Астана 9 сентября после прохождения таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» совместно с сотрудниками досмотра аэропорта был остановлен гражданин Казахстана. В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 56 750 долларов США (что по курсу Национального банка РК на 09.09.2022 г. составляет 26 911 985 тенге). Нарушитель пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а остальная сумма денег обнаружена в ручной клади.

Кроме того, 25 августа после прохождения таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, был остановлен гражданин Казахстана. В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14 100 долларов США (по курсу Национального банка РК на 25.08.2022 г. составляет 6 513 918 тенге).

В ведомстве напомнили, что Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из Республики Казахстан:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 г.