Авиарейс запланирован для эвакуации казахстанцев, находящихся в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 25-26 февраля планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Об этом сообщает посольство РК в Украине, передает МИА «Казинформ».

«Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый «зеленый коридор» от украинско-польской границы до аэропорта.

Просим граждан по возможности прибыть в г. Львов, точка сбора - почетное консульство РК по адресу: ул. Замкнена, 3/1, тел. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

За дополнительной информацией просим обращаться представителям «Air Astana» по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49», - говорится в сообщении посольства РК в Украине в Telegram-канале.

Ранее посольство распространило срочное сообщение: «Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с военной угрозой рекомендуем гражданам РК строго следовать инструкциям местных властей, включая незамедлительное прибытие к месту ближайшего укрытия (бомбоубежище, подземный переход, подвал, цокольное помещение, подземная стоянка, подземный тоннель и т.п.). Если в момент опасности вы остались в жилом помещении, необходимо полностью отключить освещение, не приближаться к окнам и занять наиболее безопасные место. Постарайтесь заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания».