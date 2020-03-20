Авиарейс для эвакуации украинцев из Казахстана запланировали на 26 марта

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Посольство Украины в Казахстане формирует список украинцев для возвращения домой авиарейсом «Алматы-Киев», который предварительно запланирован на 26 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Посольством Украины в Республике Казахстан разрабатывается вопрос вывоза граждан Украины, которые сейчас временно находятся на территории Республики Казахстан, в Украину. С этой целью формируется соответствующий список лиц для дальнейшей организации авиарейса «Алматы-Киев», который предварительно запланирован на 26.03.2020 г.», - говорится в сообщении на сайте МИД .

В этой связи в МИД просят украинцев в Казахстане срочно подтвердить свое присутствие на территории Алматы на запланированную дату вылета 26 марта и отправить на электронный почтовый ящик консульства consul_kz@mfa.gov.ua или сообщить на контактные номера телефонов посольства: о 7-71 -72-40-07-57 или + 7-71-72-57-70-25 свои персональные данные (латиницей, как указано в паспорте гражданина Украины для выезда за границу), копию ранее приобретенного авиабилета на вылет в Украину (при наличии).