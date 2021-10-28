Авиаперевозки в аэропорту Нурсултан Назарбаев на грани срыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесперебойное функционирование аэропорта столицы под угрозой. На текущий момент ситуация с обеспечением авиаГСМ в стране критическая. На сегодня в столичном аэропорту наблюдается срыв бесперебойного обеспечения авиакеросином авиакомпаний, даже для регулярных пассажирских рейсов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В сентябре и октябре в Республике Казахстан сложилась критическая ситуация, связанная с дефицитом топлива. Крупные ресурсодержатели и поставщики Казахстана не обеспечивают своевременные поставки авиатоплива, что критически влияет на нормальное функционирование аэропорта, как регионального транспортного узла. Так, поставщики из Российской Федерации отказались от поставок в Казахстан в силу ряда причин, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса», - прокомментировал ситуацию Анвар Шалекенов пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

«Принимая во внимание отсутствие твердых контрактов на поставку авиаГСМ в аэропорт столицы, а также со сложившейся критической ситуацией, связанной с недопоставками необходимых объемов топлива, а имеющийся резерв в аэропорту фактически израсходован, просим пассажиров отнестись с пониманием к возможным проблемам .

За сентябрь и октябрь ввиду дефицита и резкого роста цен было недопоставлено 14 тысяч тонн. авиаГСМ. В связи с этим, на сегодня резервы все исчерпаны, и аэропорт осуществляет заправку воздушных судов «с колёс». Аналогичная ситуация с остатками у всех компаний, за исключением авиакомпании «Air Astana».

«На ноябрь ни один из поставщиков так и не подтвердил объёмы поставки авиатоплива. Ближайшие поставки по новым контрактам будут не ранее 15 ноября. Мы уже ввели ограничения на заправку для грузовых рейсов и скоро вынуждены будем вообще их отменять. Потом данные авиакомпании вернуть в Казахстан будет практически невозможно», - добавил Анвар Шалекенов.