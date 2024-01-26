Авиаперевозки между Узбекистаном и Китаем увеличат до 100 рейсов в неделю

Авиаперевозки между Узбекистаном и Китаем увеличатся до 100 рейсов в неделю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Министерства транспорта Узбекистана, соответствующее соглашение подписано с авиационной администрацией Китая.

- Соглашение предусматривает увеличение объемов авиаперевозок между сторонами до 100 в неделю (по 50 авиакомпаниями обеих стран), расширение географии полетов авиакомпаний Узбекистана и Китая для обеспечения возможности полетов в любые города двух стран (в настоящее время для полетов определены 7 городов), а также неограниченное количество обслуживающих авиакомпаний, - сообщает Минтранс.

В ведомстве добавили, что соглашение вступит в силу по итогам дополнительной встречи авиационных правительств двух стран в апреле текущего года.