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Авиаперевозчиков оштрафовали на 40 млн тенге – КГА

Автор:  
Арайлым Мұрат
30 Мая 2023, 16:02
Авиаперевозчиков оштрафовали на 40 млн тенге – КГА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете гражданской авиации сообщили о том, что авиаперевозчиков оштрафовали на сумму порядка 40 млн тенге. Об этом заявил глава Комитета Тимур Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общей сложности было наложено 14 административных штрафов на общую сумму порядка 40 млн тенге. В целом может показаться, что это относительно небольшая сумма, но для перевозчиков очень важна репутация. Когда их привлекают к ответственности за какие-то нарушения, это несет за собой репутационные риски, в случае, когда доказывается, мы всегда защищаем права пассажиров», - сказал на брифинге в СЦК Талгат Ластаев.

Глава Комитета гражданской авиации также рассказал о том, как обновляются воздушные суда.

«За прошлый год были приобретены 14 новых воздушных судов западного производства и парк составил 87 воздушных судов. С начала текущего года уже прибыло в состав наших авиакомпаний 3 воздушных суда. Мы ожидаем до конца года еще 10 воздушных судов и в целом парк составит 100 воздушных судов. До 2025 года запланировано приобретение 29 воздушных судов. В общей сложности это увеличит количество провозных емкостей на 50%», - добавил Талгат Ластаев.


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