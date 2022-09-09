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Авиаперевозчик пытался через суд обжаловать штраф

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Сентября 2022, 13:30
Авиаперевозчик пытался через суд обжаловать штраф

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания SCAT обратилась в суд с жалобой, в которой просила отменить постановление департамента по защите прав потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Территориальным департаментом по защите прав потребителей города Шымкента в июле текущего года было вынесено административное взыскание в отношении авиакомпании по части пятой статьи 190 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», в виде штрафа.

Представитель департамента по г.Шымкент, Салхожаев Б.М. пояснил следующее: «9 ноября 2021 года при выполнении авиакомпанией рейса DV714 по направлению Нур-Султан – Алматы был испорчен чемодан гражданки И. По данному факту в аэропорту города Алматы в тот же день было зафиксировано повреждение багажа и предъявлена письменная претензия авиакомпании. В ходе проверки было установлено, что авиакомпания не выполнила требование, предусмотренное пунктом 5 статьи 42-4 Закона «О защите прав потребителей», согласно которому ответ на претензию потребителя представляется в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения ее субъектом предпринимательства».

Суд оставил жалобу авиакомпании без удовлетворения.

Фото: Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан


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