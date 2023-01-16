Авиаперелеты подорожали в Казахстане на 17% за год

16 Января 2023, 14:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67%. В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (плюс 43,2%) области.

Из 20 регионов РК только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8% и на 3,9% соответственно.

За январь–декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 млн пассажиров — на 16,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 млн человек, плюс 11% за год. Следом идут Шымкент (3 млн человек) и столица (562,5 тыс. человек).

Пассажирооборот достиг 20,1 млрд пкм — на 35,7% больше, чем годом ранее.

По итогам января–декабря прошлого года перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 24,5 тыс. тонн — на 27,9% меньше, чем годом ранее. Грузовые авиаперевозки зафиксированы только в трех регионах страны — Алматы (14,7 тыс. тонн), Шымкенте (6,3 тыс. тонн) и Астане (3,5 тыс. тонн).

Грузооборот за январь–декабрь составил 54,4 млн ткм — на 33,3% меньше, чем в предыдущем году.