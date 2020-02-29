Авиаперелеты из Актобе в Нур-Султан стали дешевле

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Авиаперелеты из Актобе в Нур-Султан и обратно стали дешевле. Сегодня в аэропорту Актобе встретили первых пассажиров рейса Нур-Султан-Актобе авиакомпании Fly Arystan, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В числе пассажиров, оценивших преимущества лоукостера и качество оказываемых услуг, был аким области Ондасын Уразалин.

Глава региона поздравил актюбинцев с открытием нового направления авиакомпании.

«С 2019 года международный аэропорт Актобе перешел в коммунальную собственность местных исполнительных органов. С тех пор принимаются меры по расширению аэропорта, созданию условий для населения», - сказал аким области.

Отныне 4 раза в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям современные самолеты Airbus A320 регулярно будут осуществлять регулярные перелеты между столицей и Актобе. Стоимость билетов начинается от 7999 тенге и выше за перелет в один конец.

Вслед за столичными жителями, с 20 апреля, летать в Актобе смогут и алматинцы по цене от 11 999 тенге и выше. Стоит отметить, что из Алматы рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам.