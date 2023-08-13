​Авиапассажирка скупила все орехи на борту рейса Eurowings

ДЮССЕЛЬДОРФ. КАЗИНФОРМ - В начале августа самолет немецкой авиакомпании-лоукостера направлялся из Дюссельдорфа в Лондон. Одна из пассажирок обратилась к экипажу, предупредив их о том, что у нее аллергия на орехи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Далее версии немного расходятся. Согласно сообщению британской газеты Mirror, написавшей об этом случае, 27-летняя Лиа Уильямс предложила обратиться ко всем пассажирам лайнера с просьбой не покупать и не есть во время полета орехи, так как это может спровоцировать у нее аллергическую реакцию. Но ей якобы было отказано, и тогда она сама купила весь запас орехов. В результате все упаковки орехов пересчитали - их оказалось 48 штук - и отдали неожиданной покупательнице, выставив ей счет на 168 евро, что в несколько раз превысило цену билета на рейс лоукостера. Немецкое издание General Anzeiger попросило комментарий у самой авиакомпании. Там признали, что во время полета на борту возникла неловкая ситуация, однако изложили иную версию.

В Eurowings сообщили, что в ответ на просьбу британки бортпроводник предложил ей проинформировать о проблеме рядом сидящих пассажиров. Она сначала согласилась, но затем для собственного спокойствия приняла другое решение и попросила продать ей все орехи на борту.В авиакомпании подчеркивают, что никто не заставлял пассажирку скупать все орехи. Орехи действительно могут вызвать очень сильную аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, опасного для жизни, причем если человек склонен к такой реакции, может быть достаточно лишь небольшого их количества.При покупке билетов Eurowings пассажиров предупреждают, что на борту могут быть продукты, вызывающие аллергию.