Авиапассажира из Ташкента без ПЦР-справки депортировали в аэропорту Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 37 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Ирана, Турции, Украины, Российской Федерации, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из 4 685 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 675 человек, без справок прибыло 10 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 17 рейсов, 2 324 пассажира, со справками - 2 314, без справок - 10;

в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, прибыло 1293 пассажира, все со справками;

в аэропорт г. Шымкент – 9 рейсов, 1 009 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыло 59 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 31 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, у всех 29 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.

Кроме того, 1 апреля 2021 года гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом Ташкент – Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Алматы.



