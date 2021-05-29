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    12:06, 29 Май 2021 | GMT +6

    Авиапассажира из Оша без ПЦР-справки депортировали в аэропорту Алматы

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Пассажира, прибывшего авиарейсом Ош– Алматы без ПЦР-справки, депортировали в аэропорту г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МВК по нераспространению Covid-19 в Telegram.

    28 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыл 31 международный авиарейс из Германии, ОАЭ, Турции, Грузии, Китая, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

    Всего за сутки прибыло 3 999 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 1 918 пассажиров;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 205 пассажиров;

    в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 262 пассажира;

    в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 349 пассажиров;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 115 пассажиров;

    в аэропорт г. Туркестан – 1 рейс, 150 пассажиров.

    Кроме того, 28 мая 2021 года гражданин, прибывший авиарейсом Ош– Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Алматы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Алматы
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