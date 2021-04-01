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    13:00, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Авиапассажира из Душанбе без ПЦР-справки депортировали в аэропорту Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 марта на территорию Казахстана прибыло 42 международных авиарейса из ОАЭ, Египта, Турции, Южной Кореи, Германии, Грузии, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МВК по нерапространению Covid-19 в Telegram.

    По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из 5 164 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 135 человек, без справок прибыло 29 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 19 рейсов, 2 504 пассажиров, со справками – 2 487, без справок - 17;

    в аэропорт г. Шымкент – 12 рейсов, 1 352 пассажира, все со справками;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 568 пассажиров, со справками – 557, без справок - 11;

    в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыло 292 пассажира, все со справками;

    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, прибыло 240 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, прибыло 70 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, прибыло 138 пассажиров, со справками – 137, без справки - 1;

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 30 марта 2021 года

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 15 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.

    Кроме того, 31 марта 2021 года гражданин Таджикистана, прибывший авиарейсом Душанбе – Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Алматы.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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