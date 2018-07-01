Авиакомпанию «Фауна Эйр» в Костанайской области подозревают в использовании нелегального самолета

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области запрещена эксплуатация всех воздушных судов Ан-2 авиакомпании ТОО «Фауна Эйр», которая выполняет авиационно-химические работы в регионе. Их подозревают в использовании нелегального воздушного судна, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развития РК Жениса Касымбека.

Его ответ по этому вопрос опубликован на портале «Открытый диалог».

Как считает директор «Фауна Эйр» Виталий Громов, который обратился к министру через «Открытый диалог», 24 июля этого года руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (УРАПИ) департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Нурлан Жумасултанов превысил свои полномочия. А именно - в нарушение целей и принципов расследования авиационного происшествия, в разгар авиационных химических работ запретил эксплуатацию всех воздушных судов Ан-2, эксплуатируемых в ТОО «Фауна Эйр».

Все началось с воздушного судно Ан-2 с регистрационным номером UP-A0316, в отношении которого проводится расследование комиссией управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИР РК.

«С воздушными судами, попавшими под запрет, никаких авиационных происшествий и инцидентов не происходило. Свой запрет Жумасултанов основывает на ничем не подтвержденных, якобы «возникших у следствия подозрениях об использовании ТОО «Фауна Эйр» нелегальных воздушных судов». Все необходимые документы о законности эксплуатации указанных воздушных судов были предоставлены председателю комиссии УРАПИ», - сообщил В. Громов.

Он отмечает в своем обращении, что незаконное воспрепятствование деятельности авиакомпании в период проведения авиационных химических работ приведет к срыву взятых обязательств и большим убыткам авиакомпании. И в случае возникновения таких убытков, намерен обратиться в судебные органы

Буквально сразу на «Открытом диалоге» появился пост-разъяснение министра Ж. Касымбека, где он сообщил о подробностях расследования.

Как оказалось, на месте происшествия найдены обломки самолета Ан-2 серо-красного цвета, а местные жители показали, что разбитое воздушное судно разобрали и вывезли с места происшествия на грузовом автотранспорте. Судно, как выяснилось, было действительно вывезено в Атбасар Акмолинской области. Но в Атбасаре показанный министерской комиссии самолет был серо-голубого цвета, на котором также имелись свежие следы пожара носовой части. При этом осмотр и поагрегатная проверка показали, что это действительно воздушное судно Ан-2 с бортовым номером UP-A0316. А вот то, судно, которое было в Костанайской области - серо-красного.

«То есть в Докучаевском сельском округе произошло авиационное происшествие с другим воздушным судном Ан-2 серо-красного цвета, имеющим такой же регистрационный бортовой номер - UP-A0316. Это вызвало подозрения об использовании ТОО «Фауна Эйр» нелегального воздушного судна, которое не имеет законной государственной регистрации, сертификата летной годности и страхового покрытия», - разъяснил Ж. Касымбек.

В связи с этим, по словам главы МИР РК, и возникла необходимость проверить все судна ТОО «Фауна Эйр», в связи с чем и была приостановлена их эксплуатация.

«Это потребовалось для того, чтобы все воздушные суда находились на земле и не могли скрыться от проверки. Сотрудник УРАПИ выедет в Костанайскую область, где вместе со следователем выполнит следственные действия», - заключил Ж. Касымбек.