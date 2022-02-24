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Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над Украиной - МИИР РК

24 Февраля 2022 11:42
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Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над Украиной - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило о том, что авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушны пространством Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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«В связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации на территории Украины и опубликованными NOTAM о запрете выполнения полетов над территорией городов Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и в других регионах, связанных с военными действиями, полеты на/над территорию Украины всем отечественным авиакомпаниям запрещаются.

Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания (радиограммы) в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полётов на территорию Украины и над ее воздушным пространством, до стабилизации текущей обстановки», - говорится в сообщении пресс-службы МИИР РК.


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#Безопасность   #Украина   #Общество   #Авиация   #МИИР РК  
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