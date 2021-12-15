+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» запускает новые рейсы в Казахстан

15 Декабря 2021 10:58
Поделиться:
Авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» запускает новые рейсы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 декабря состоится церемония открытия нового международного рейса по Алматы – Абу-Даби авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Новости по теме
Куда могут полететь казахстанцы в праздничные дни
Между Туркестаном и Вильнюсом могут запустить авиарейсы

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-320NEO с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Запуск рейса «Wizz Air Abu Dhabi» по маршруту Абу-Даби – Нур-Султан запланирован на январь 2022 года.

Открытие нового авиамаршрута позволит улучшить сообщение между странами, способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению туристического потока в ОАЭ. В то же время запуск нового авиамаршрута позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi».

В церемонии открытия планирует принять участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, руководство акимата города Алматы, руководство авиакомпании «Wizz Air Abu Dhabi» и аэропорта г. Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Транспорт   #Арабские эмираты   #МИИР РК  
Поделиться:
Новости по теме
Куда могут полететь казахстанцы в праздничные дни
Между Туркестаном и Вильнюсом могут запустить авиарейсы
Популярное
1 Нового заместителя акима области назначили в СКО
2 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
3 Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
4 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
5 В Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений
6 Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Читайте также
Продление метро до рынка «Алтын Орда» разъяснили в акимате Алматы
Возгорание в вагоне рельсосварочного поезда произошло на участке Бейнеу-Сайутес
Нового заместителя акима области назначили в СКО
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
В Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений
Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив