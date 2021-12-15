Авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» запускает новые рейсы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 декабря состоится церемония открытия нового международного рейса по Алматы – Абу-Даби авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-320NEO с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Запуск рейса «Wizz Air Abu Dhabi» по маршруту Абу-Даби – Нур-Султан запланирован на январь 2022 года.

Открытие нового авиамаршрута позволит улучшить сообщение между странами, способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению туристического потока в ОАЭ. В то же время запуск нового авиамаршрута позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi».

В церемонии открытия планирует принять участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, руководство акимата города Алматы, руководство авиакомпании «Wizz Air Abu Dhabi» и аэропорта г. Алматы.