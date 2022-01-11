+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет полеты в Казахстан с 13 января

11 Января 2022 15:27
Поделиться:
Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет полеты в Казахстан с 13 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 13 января 2022 года авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет регулярные рейсы из Стамбула в Нур-Султан, с 14 января планируется в Актау, с 15 января в Туркестан. Также планируется возобновление регулярных рейсов с в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули

Билеты на рейсы авиакомпании «Turkish Airlines» можно приобрести на сайте авиакомпании.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИИР РК   #Авиация   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям
Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте
Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули
Популярное
1 О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
2 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
3 Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
4 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
5 Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
6 Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Читайте также
Ещё одного погибшего военного похоронили в Караганде
Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны
О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив