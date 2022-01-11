Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет полеты в Казахстан с 13 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 13 января 2022 года авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет регулярные рейсы из Стамбула в Нур-Султан, с 14 января планируется в Актау, с 15 января в Туркестан. Также планируется возобновление регулярных рейсов с в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Билеты на рейсы авиакомпании «Turkish Airlines» можно приобрести на сайте авиакомпании.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.