Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туризм

Авиакомпания SCAT запускает пассажирские рейсы в Пакистан

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 13:01
Авиакомпания SCAT запускает пассажирские рейсы в Пакистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 8 июля авиакомпания SCAT планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Лахор с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа Вoeing 737, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

В рамках поручения Главы государства по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Пакистана и при содействии Посла РК в Пакистане Е.С.Кистафина проработан вопрос открытия авиакомпанией SCAT регулярных пассажирских рейсов в Пакистан.

Так, с 8 июля авиакомпания SCAT планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Лахор с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа Вoeing 737.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово- экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.


Авиация   Путешествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау