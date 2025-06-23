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    08:35, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Авиакомпания SCAT предупредила о задержках и отмене рейсов

    Авиакомпания SCAT предупредила о возможных задержках рейсов 23 июня, передает агентство Kazinform.

    самолет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Причиной названо столкновение воздушных судов с птицами — случай, который в компании отнесли к форс-мажорам.

    Для минимизации последствий были направлены резервные самолёты, однако на некоторых направлениях возможны задержки:

    • Алматы — Шарм-эш-Шейх;
    • Алматы — Анталия;
    • Анталия — Алматы.

    Кроме того, отменен рейс Астана — Доха, что в SCAT связали с международной обстановкой.

    Ранее сообщалось, что Эйр Астана отменила рейсы на Ближний Восток.

    Теги:
    Самолет Аэропорт Задержка и отмена авиарейсов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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