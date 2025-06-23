Авиакомпания SCAT предупредила о задержках и отмене рейсов

Причиной названо столкновение воздушных судов с птицами — случай, который в компании отнесли к форс-мажорам.

Для минимизации последствий были направлены резервные самолёты, однако на некоторых направлениях возможны задержки:

Алматы — Шарм-эш-Шейх;

Алматы — Анталия;

Анталия — Алматы.

Кроме того, отменен рейс Астана — Доха, что в SCAT связали с международной обстановкой.

Ранее сообщалось, что Эйр Астана отменила рейсы на Ближний Восток.