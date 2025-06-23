08:35, 23 Июнь 2025 | GMT +5
Авиакомпания SCAT предупредила о задержках и отмене рейсов
Авиакомпания SCAT предупредила о возможных задержках рейсов 23 июня, передает агентство Kazinform.
Причиной названо столкновение воздушных судов с птицами — случай, который в компании отнесли к форс-мажорам.
Для минимизации последствий были направлены резервные самолёты, однако на некоторых направлениях возможны задержки:
- Алматы — Шарм-эш-Шейх;
- Алматы — Анталия;
- Анталия — Алматы.
Кроме того, отменен рейс Астана — Доха, что в SCAT связали с международной обстановкой.
Ранее сообщалось, что Эйр Астана отменила рейсы на Ближний Восток.