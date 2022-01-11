Авиакомпания Qazaq Air продолжает выполнять регулярные авиарейсы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Qazaq Air продолжает выполнять регулярные авиарейсы по Казахстану, а также международные рейсы в Россию (Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Казань). Восстановлены рейсы в города Западного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
12 января Авиакомпания Qazaq Air выполняет следующие рейсы (во всех случаях указано местное время вылета):
Атырау – Актобе 6:30 – 7:40
Нур-Султан – Шымкент 6:20-8:20
Шымкент – Нур-Султан 9:00-11:00
Нур-Султан – Усть-Каменогорск 9:55-11:40
Усть-Каменогорск – Нур-Султан 18:00-19:45
Актобе – Туркестан 8:20 – 11:40
Туркестан – Актобе 12:20 – 13:40
Актобе – Нур-Султан 14:20 – 17:15
Усть-Каменогорк – Туркестан 12:10-14:30
Туркестан – Усть-Каменогорск 15:00-17:20
Нур-Султан – Жезказган 12:10-13:20
Жезказган – Нур-Султан 17:00-18:35
Жезказган – Караганда 13:50-14:50
Караганда – Жезказган 15:20-16:20
Нур-Султан – Омск 20:20 – 21:30
Омск – Нур-Султан 22:30 – 23:30
Возврат и обмен билетов для рейсов с 5 января по 19 января 2022 года может быть оформлен по месту приобретения билетов. Возврат полной стоимости либо бесплатный обмен на любые даты при наличии мест до 1 марта 2022 года.
Если билет приобретен на веб-сайте flyqazaq.com тогда следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com и указать номер брони (состоит из 6 символов). Если билет приобретен в агентстве тогда по необходимо обратиться по месту приобретения.
- Air Astana планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан
- Активист из СКО: Я верю нашему Президенту
- Все автобусные маршруты запускаются в Алматы
- Тауфик Каримов: Вернуть доверие к институтам государственной власти - один из основных посылов выступления Президента
- Проработать вопросы по переходу Алматинской области к работе в штатном режиме поручил аким
- Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет полеты в Казахстан с 13 января
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана