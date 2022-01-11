Авиакомпания Qazaq Air продолжает выполнять регулярные авиарейсы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Qazaq Air продолжает выполнять регулярные авиарейсы по Казахстану, а также международные рейсы в Россию (Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Казань). Восстановлены рейсы в города Западного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

12 января Авиакомпания Qazaq Air выполняет следующие рейсы (во всех случаях указано местное время вылета):

Атырау – Актобе 6:30 – 7:40

Нур-Султан – Шымкент 6:20-8:20

Шымкент – Нур-Султан 9:00-11:00

Нур-Султан – Усть-Каменогорск 9:55-11:40

Усть-Каменогорск – Нур-Султан 18:00-19:45

Актобе – Туркестан 8:20 – 11:40

Туркестан – Актобе 12:20 – 13:40

Актобе – Нур-Султан 14:20 – 17:15

Усть-Каменогорк – Туркестан 12:10-14:30

Туркестан – Усть-Каменогорск 15:00-17:20

Нур-Султан – Жезказган 12:10-13:20

Жезказган – Нур-Султан 17:00-18:35

Жезказган – Караганда 13:50-14:50

Караганда – Жезказган 15:20-16:20

Нур-Султан – Омск 20:20 – 21:30

Омск – Нур-Султан 22:30 – 23:30

Возврат и обмен билетов для рейсов с 5 января по 19 января 2022 года может быть оформлен по месту приобретения билетов. Возврат полной стоимости либо бесплатный обмен на любые даты при наличии мест до 1 марта 2022 года.

Если билет приобретен на веб-сайте flyqazaq.com тогда следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com и указать номер брони (состоит из 6 символов). Если билет приобретен в агентстве тогда по необходимо обратиться по месту приобретения.