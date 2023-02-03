Авиакомпания «Lufthansa» намерена приобрести 40% акций ITA Airways

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Немецкая авиакомпания «Lufthansa» намерена выкупить 40% акций национального авиаперевозчика Италии «ITA Airways», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство информации Италии «Ansa» сообщает, что меморандум о приобретении «Lufthansa» у правительства Италии миноритарной доли в «ITA Airways» предусматривает покупку от 20% до 40% за сумму 250-300 млн евро.

«Переговоры между итальянским казначейством и немецкой «Lufthansa» продвигаются хорошо. Цель заключается в скорейшем подписании сделки для получения одобрения Европейской комиссии. «Lufthansa» собирается выйти на операционный уровень в ITA уже к лету. Правительство Италии заинтересовано в том, чтобы немецкая сторона скорее взяла оперативный контроль», - пишет агентство.

ITA возможно не станет авиаперевозчиком в центрах «Lufthansa» во Франкфурте и Мюнхене, но это позволило бы итальянской компании получить дополнительные возможности в дальнемагистральных рейсах из Европы в Северную Америку.

«Итальянские пассажиры смогут продолжать летать в Соединенные Штаты напрямую из Италии через ITA», - информирует издание.

ITA Airways является государственной авиакомпанией Италии, которая полностью принадлежит правительству через Министерство экономики и финансов Италии. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 60 регулярным внутренним, европейским и межконтинентальным направлениям с узловыми аэропортами в Риме и Милане.

Фото: ansa.it