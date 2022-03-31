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Авиакомпания KLM рассмотрит возобновление прямых авиарейсов в Казахстан

Автор:  
Арайлым Мұрат
31 Марта 2022, 18:38
Авиакомпания KLM рассмотрит возобновление прямых авиарейсов в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел встречу с вице-президентом авиакомпании KLM по международным делам и корпоративному праву Фрэнком Прилевитз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Министерства иностранных дел РК сообщили о том, что Посол рассказал о высоком уровне взаимодействия между нашими странами, в том числе экономическом партнерстве и лидерстве Королевства в рейтинге крупнейших инвесторов в отечественную экономику.

«Собеседники отметили, что повсеместное снятие ограничительных мер придает уверенность в восстановлении количества поездок по миру. В этой связи казахстанский дипломат акцентировал внимание на туристической привлекательности Казахстана. Со своей стороны, присутствовавший на встрече директор сети «KLM» Сэт ван Стратен осведомил о планах компании выйти на допандемийный уровень по количеству маршрутов и рейсов. Отдельным пунктом стороны обсудили возможности возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Нидерландами, а также альтернативные воздушные коридоры в свете геополитической нестабильности», - пояснили в МИД РК.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении консультаций на предмет осуществления рейсов «KLM» в Казахстан.


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