Авиакомпания KLM отменила все рейсы в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Как отмечается в заявлении перевозчика, решение принято в связи с текущей ситуацией в регионе.

— Безопасность наших пассажиров и экипажа всегда является для нас приоритетом номер один. Мы понимаем, что это решение окажет значительное влияние на наших путешественников, и делаем все возможное, чтобы держать их в курсе событий, — говорится в документе.

Пассажиры отмененных рейсов будут уведомлены индивидуально. Им предложат изменить дату поездки либо оформить возврат средств через официальный сайт авиакомпании.

В KLM добавили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и поддерживают контакт с профильными ведомствами.

Ранее сообщалось, что мировые авиаперевозчики фиксируют резкий рост затрат на авиационное топливо на фоне конфликта вокруг Ирана, что уже приводит к удорожанию билетов, сокращению маршрутов и сбоям в расписании рейсов.

С начала ударов по Ирану цены на авиационное топливо в Европе выросли вдвое, в Азии — почти на 80%. Топливо остается второй по величине статьей расходов авиакомпаний после оплаты труда, формируя до четверти операционных затрат.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В Белом доме заявили о ракетной и ядерной угрозе, исходящей от Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал цели в Израиле и американские объекты в ряде стран региона.