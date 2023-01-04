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Авиакомпания Air Astana предупредила об авиа-локдауне

4 Января 2023, 12:51
Авиакомпания Air Astana предупредила об авиа-локдауне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Air Astana сообщила, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы.

«Напоминаем пассажирам, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые два часа, через четыре часа – горячее питание. Если задержка рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

Просим следить за расписанием рейсов на сайте в разделе Информация/В-аэропорту/Статус-рейса.

В случае отмены или задержки рейса просим пассажиров обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш Центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов.

Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78», - говорится в публикации пресс-службы.

Ранее сообщалось, что десятки рейсов задерживаются в столичном аэропорту из-за непогоды. В аэропорту Астаны на прилет задерживаются 18 рейсов, на вылет - 12.


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