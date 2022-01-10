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    11:57, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила рейсы в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 января 2022 года авиакомпания «Аэрофлот» возобновила рейсы в г.Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» в г. Нур-Султан из Москвы прибыл в 10:35 по местному времени. Рейс по маршруту Нур-Султан – Москва планируется к выполнению в 12:05 ч. по местному времени. Билеты на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» можно приобрести на сайте авиакомпании.

    Отмечаем, что рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.


    Теги:
    Авиация Астана Аэропорт МИИР РК Общество ЧП-2022
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