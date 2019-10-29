Авиакомпании РК проходят сертификацию для выполнения регулярных рейсов в Саудовскую Аравию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские авиакомпании проходят сертификацию для выполнения регулярных рейсов в Саудовскую Аравию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Авиакомпания «Эйр Астана» планирует выполнение регулярных рейсов по маршруту Алматы – Медина и Алматы – Джидда с частотой 2 рейса в неделю.

В настоящее время авиакомпания подала соответствующие документы для получения разрешений на выполнения вышеуказанных рейсов. После получения соответствующих разрешений, авиакомпания готова начать выполнение данных рейсов до конца 2019 года.

В свою очередь, авиакомпания «SCAT» также планирует начать выполнение полетов по маршрутам Алматы – Джидда (по средам) и Алматы – Медина (по субботам) ориентировочно с начала декабря 2019 года на воздушном судне типа Боинг-757. В настоящее время проводится процедура сертификации авиакомпании в Королевстве Саудовская Аравия.

Согласно действующей договоренности между авиационными властями Республики Казахстан и Королевства Саудовской Аравии назначенные авиакомпании обеих сторон имеют право выполнять 4 пассажирских и 3 грузовых регулярных рейса в неделю между странами с каждой стороны.

Разрешенные города для перевозчиков КСА – Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Караганда, а для перевозчиков РК – Рияд, Джидда, Медина и Даммам.

Казахстанская авиакомпания «SCAT» c 2016 года выполняет нерегулярные полеты в Саудовскую Аравию по перевозке казахстанских паломников в период хаджа. В свою очередь, со стороны КСА рейсы по перевозке казахстанских паломников осуществляет авиакомпания «Fly Nas». @caa_kaz