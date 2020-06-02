Авиакомпании обязаны возвращать деньги за билеты в полном объеме и без штрафов - глава МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в ходе онлайн-отчетной встречи с населением ответил на вопросы граждан касательно возвратов авиабилетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что некоторые казахстанцы до сих пору не могут вернуть деньги за авиабилеты отмененных рейсов.

««Авиакомпаниям поручено оформлять возврат авиабилетов без штрафа, в полном объеме на все те рейсы, которые были задержаны или отменены в период ЧП. Авиакомпании должны в полном объеме без штрафа вернуть авиабилеты (деньги за авиабилеты - прим. ред.). Единственное, у нас есть система продажи через компании-агрегаторы (Aviata, tickets.kz). К сожалению, они не зависимы и часть агрегаторов, расположенных на территории других государств, в принципе, нам доставляют трудности. Некоторые турагентства продают свои зарубежные офисы. Здесь, конечно, необходимо в гражданско-правовом поле через судебные органы решать вопросы возвратов», - заявил Бейбут Атамкулов.

При этом, он еще раз подтвердил, что всем авиакомпаниям дано соответствующее поручение.

«Они (авиакомпании - прим. авт.) должны и обязаны возвращать билеты в полном объеме, без штрафов или же делать замену в будущем на следующие рейсы. Надо понять нашим гражданам, что именно авиационная отрасль получила очень сильный удар. Мы отменили 99 маршрутов, это - более 450 рейсов. Авиакомпании со своим штатом, людьми, заработной платой, содержанием при оплаты стоянки самолетов понесли колоссальные финансовые убытки. Это не только в Казахстане, но и во многих странах. Это тоже надо понимать. На возврат огромного количества билетов, которые были проданы в этот период, идет тысячи запросов. Работа продолжается», - добавил министр.