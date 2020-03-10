Авиакомпании мира сокращают рейсы из-за распространения коронавируса

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Австралийская авиакомпания Qantas сокращает почти на 25% количество международных рейсов из-за снижения спроса на авиабилеты в связи с риском распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC.

Qantas и его бюджетная авиакомпания Jetstar сократят полеты на следующие полгода.

Qantas последний перевозчик, который сокращает количество рейсов, чтобы справиться с резким сокращением числа пассажиров.

Авиакомпания приостановит полеты на Airbus A380. Восемь из 10 двухэтажных самолетов заменят самолетами меньшего размера, уменьшив при этом частоту полетов.

Со слов генерального директора Qantas Алан Джойс (Alan Joyce), ожидается, что снижение спроса на авиабилеты будет продолжаться в течение следующих нескольких месяцев, и поэтому авиакомпания сокращает количество рейсов до середины сентября.

Авиакомпании сокращают рейсы из-за распространения коронавируса в Европе и США, что привело к значительному падению спроса.

Американские авиаперевозчики сокращают количество рейсов, следуя примеру азиатских и европейских авиакомпаний. Чтобы справиться со сложившейся ситуацией авиакомпании вводят мораторий на приём сотрудников, просят сотрудников взять отпуск за свой счет и приостанавливают полеты.

Международная ассоциация воздушного транспорта считает, что коронавирус может привести в этом году к потере доходов от авиаперевозок во всем мире от 63 млрд до 113 млрд долларов.

Британская Flybe, став первой жертвой коронавируса в авиации, была передана во внешнее управление. Аналитики предупреждают, что другие авиакомпании могут пойти по этому же пути.