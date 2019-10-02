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Авиакомпании используют динамическое ценообразование — Айбек Альжанов

2 Октября 2019 01:00
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Авиакомпании используют динамическое ценообразование — Айбек Альжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Айбек Альжанов в интервью PrimeMinister.kz разъяснил вопросы ценообразования авиабилетов в Казахстане.

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Как отметил А. Альжанов, в гражданской авиации Казахстана появляются новые игроки, открываются маршруты, появляется конкуренция, которая и приводит к снижению стоимости авиабилетов. К примеру, национальный лоукостер Fly Arystan открыл новые маршруты по изначально доступным ценам. Буквально недавно стало известно, что запускается рейс из Нур-Султана в Павлодар, где цена билета начинается от 999 тенге.

«Основные цифры остаются у авиакомпании. Это коммерческая тайна, но вы должны понимать, что билет за 1000 тенге — это акционная цена, которая будет доступна не на все места. Это будет порядка 30-40% мест в самолете, цены на другие пассажирские места будут немного другие и выше», — сказал А. Альжанов.

По его словам, прежде всего, нужно понимать, что рынок цен на авиабилеты не регулируется, он достаточно динамичный. Авиакомпании используют динамическое ценообразование.

«Авиаперевозчик обращает внимание на дату перелета, на историю пользователя. Авиакомпании используют динамическое ценообразование, там стоит математическая модель, которая учитывает все эти показатели», — сказал зампредседателя Комитета гражданской авиации.

Также он сообщил, что после прозвучавшей критики касательно дорогих цен по некоторым направлениям, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиакомпаниями создана рабочая группа по решению этих вопросов, привлечен Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, у которого есть полномочия и компетенции для внутренней проверки ценообразования.

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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт,
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