Авиакатастрофа в тайге в России: четверо погибли, 12 человек пострадали

ИРКУТСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число тяжело пострадавших в авиакатастрофе самолета L-410 в Иркутской области увеличилось до четырех человек, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в тяжелом состоянии.

«Четверо - в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них - сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные - под наблюдением врачей», - написал губернатор.

Он добавил, что единственная легко пострадавшая пассажирка, которой удалось выйти на связь после крушения и сообщить о себе, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. В связи с трагедией глава региона прервал поездку по территориям и вылетел к месту ЧП для координации работы.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В Иркутской области в среду, 15 сентября, объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410.