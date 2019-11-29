Авиакатастрофа в Канаде: среди жертв есть дети

КИНГСТОН. КАЗИНФОРМ - Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения небольшого самолета возле аэропорта города Кингстон, в канадской провинции Онтарио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CTVNews.ca.

Совет по безопасности на транспорте Канады направил группу экспертов на место крушения самолета. Фотографии с места катастрофы были опубликованы в четверг ночью.

По сообщениям местных властей, самолет направлялся из Торонто в аэропорт Кингстона, когда разбился в среду в 5 часов вечера в лесистой местности около семи километров от места назначения.

Представитель Совета Крис Крепски сообщил, что на месте происшествия находятся четыре следователя, которые осматривают обломки.

Сотрудники скорой помощи с сожалением отметили, что, когда они прибыли на место происшествия, оказывать помощь было уже некому.

Отмечается, что до инцидента непосредственно в области Кингстона было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Представитель базы канадских вооруженных сил заявил, что в ходе поисков места крушения самолета военный вертолет столкнулся с сильными порывами ветра. Экипаж вертолета обнаружил обломки благодаря аварийному маяку на борту самолета.

Жители в этом районе также отметили, что во время крушения наблюдались сильный дождь и ветер.

«Я был удивлен, что кто-то решился лететь прошлой ночью, потому что было объявлено штормовое предупреждение», - заявил Роб Гибсон, живущий неподалеку от места крушения.

В интервью CTVNews Гибсон сказал, что слышал звук вертолета, искавшего сбитый самолет в среду вечером, но не слышал никаких звуков падения самолета.