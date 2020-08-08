Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших, обнаружены «черные ящики»

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Следователи обнаружили бортовые самописцы самолета Air India Express, потерпевшего крушение в Индии в пятницу. Спасательная операция завершена, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Самолет с 190 пассажирами на борту разбился при посадке в аэпорорту «Каликут» города Кожикоде в пятницу. По последним данным, погибли по меньшей мере 18 человек, в их числе оба пилота.

Пострадали десятки людей, 156 из них получили серьезные травмы. Это самая крупная авиакатастрофа в Индии за последнее десятилетие.

«Боинг 737», возвращавшийся из Дубая, съехал со скользкой из-за дождя посадочной полосы и разломился на две части.

На этом самолете летели домой граждане Индии, надолго оставшиеся без возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Рейсом IX 1134 летели 184 пассажира, включая 10 младенцев, и экипаж из шести человек.

Авария произошла около 19:40 по местному времени во время второй попытки приземления под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.

Министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури написал в «Твиттере», что самолет «переехал за край взлетно-посадочной полосы в условиях дождя», а затем скатился со склона высотой в 10,6 м и разломился на две части.

Министр добавил, что официальное расследование обстоятельств трагедии проведет индийское Бюро расследования авиакатастроф.

По словам главы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Схири Прадхана, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Каликут» находится на вершине холма и самолет, пробив ограждение, скатился с его склона.

Ударившись о землю внизу склона, самолет разбился надвое, и передняя его половина была «сильно искорежена и повреждена».

По словам Хардипа Сингха Пури, спасатели смогли помочь пассажирам выбраться, потому что самолет не загорелся. Некоторых людей пришлось доставать, разрезая обшивку.

В день катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем «Твиттере» написал, что испытывает боль из-за крушения самолета в Кожикоде, выразил соболезнования родственникам жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Министр авиации Хардип Сингх Пури в субботу посетил место крушения. Он заявил об обнаружении бортового самописца полетных данных и речевого самописца из кабины экипажа, которые могут сыграть ключевую роль в расследовании произошедшего.

Министр похвалил командира воздушного судна и сказал, что пока рано говорить о причинах аварии.

«Мы должны быть благодарны, что жертв только такое количество», - добавил он.

«Самолет упал на 10 метров вниз и спасатели смогли немедленно добраться до него, разрезать корпус и вытащить людей», - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Индии в связи с произошедшей авиакатастрофой.

Фото: ЕРА