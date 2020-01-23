Авиакатастрофа под Алматы: пациенток НИИТО выписывают на следующей неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Заведующий отделением Научного института травматологии и ортопедии, лечащий врач Александр Степанов рассказал о состоянии двух пациенток, которые попали в НИИТО после авиакатастрофы под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тот же день после трагедии группа наших врачей выехала в Алматы. Затем ее сменила другая группа во главе с нашим директором, профессором Нурланом Батпеновым. После стабилизации состояния мы перевели двух пациенток к нам для дальнейшего лечения, которое требовало высокоспециализированной хирургической помощи. 3 января проведены одномоментно две операции одной из пациенток, затем еще две», - сообщил Александр Степанов в кулуарах больницы.

«Вторая пациентка поступила к нам чуть позже, 4 января. Ее прооперировали в Алматы, затем мы сделали ей здесь еще одну операцию. В дальнейшем ей предстоит длительный реабилитационный период», - добавил он.

По словам врача, пациентки будут выписаны уже на следующей неделе. Врачи надеются, что обе пациентки смогут вернуться к полноценной жизни, которую они вели до трагедии.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет упал близ Алматы.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь .