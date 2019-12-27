Авиакатастрофа под Алматы – хронология событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 декабря 2019 года ознаменовалось трагедией республиканского масштаба – под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет компании Bek Air. Корреспондент МИА «Казинформ» напомнит о происшедшем в хронологическом порядке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 07:21 самолет компании Bek Air вылетел из Алматы в Нур-Султан с 93 пассажирами на борту.

В 07:25 – в аэропорту Алматы объявили тревогу.

В 07:40 – Спустя почти 20 минут, после взлета самолета было объявлено, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Алматы-Нур-Султан, пропало с радаров.

В 08:47 часов утра было объявлено о падении самолета. Также появилась информация о наличии погибших на борту.

09:00-10:00

Ближе к 09:00 появилась первая информация о погибших. Согласно первоначальным данным, погибли 7 человек.

Примерно в это же время было объявлено о создании специальной правительственной комиссии по расследованию крушения самолета.

Еще через 10 минут появилось информация о том, что по вопросам о катастрофе работает горячая линия департамента по ЧС Алматинской области.

Около 09:30 появились обновленные данные касательно числа погибших. К тому моменту насчитали 9 погибших в авиакатастрофе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава государства заверил, что виновные в трагедии понесут строгое наказание в соответствии с законом.

Акимат Алматы обнародовал информацию о том, в какие лечебные учреждения доставляют пострадавших.

10:00-11:00

Было объявлено о приостановке полетов авиакомпании Bek Air по всем направлениям в связи с расследованием авиакатастрофы.

Вновь обновилась информация касательно числа погибших в результате авиакатастрофы под Алматы. Их количество достигло 12 человек.

Установлены личности семи из двенадцати погибших в авиакатастрофе под Алматы.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air.

11:00-12:00

Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Журналистов допустили к месту трагедии. О том, что происходило на месте крушения самолета, рассказал корреспондент Казинформа.

Акимат Алматы обратился к жителям города с призывом стать донорами крови для пострадавших в авиакатастрофе.

12:00 -13:00

В управления общественного здоровья города Алматы рассказали о состоянии пострадавших. Всего бригадой скорой медицинской помощи в медицинские организации города были доставлены 66 человек, из них госпитализированы 50 человек.

Председатель палаты Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса выразил соболезнования семьям погибших.

Пострадавших в больницах, а также место крушения самолета посетил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Президент аэропорта Алматы Болат Ержанов поделился информацией по поводу авиакатастрофы под Алматы. На борту было 93 пассажира, из них 85 взрослых, 5 больших детей, трое маленьких; было загружено 603 кг багажа, 613 кг груза.

Б. Ержанов также рассказал о том, что полосу, по которой взлетал упавший впоследствии самолет, временно закрыли. Он также отметил, что сцепление полосы в момент взлета соответствовало норме.

Ближе к 13:00 на место происшествия прибыла специальная правительственная комиссия. Её возглавил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, в составе комиссии заместитель Премьер-Министра Р. Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б. Атамкулов и представители других госорганов.

Примерно в это же время стало известно о составе экипажа разбившегося самолета.

Среди погибших оказалась выпускающий редактор информационного портала Informburo.kz Дана Круглова. На портале погибшая журналистка проработала в течение трех лет.

13:00-14:00

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.

Министерством внутренних дел РК начато досудебное расследование в связи с падением самолета. Досудебное расследование начато по ст. 344 ч. 3 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта» УК РК.

Крушение самолета прокомментировали в авиакомпании Bek Air. Между тем, назвать технические причины в компании не смогли.

Комитет по ЧС опубликовал список из 12 погибших в авиакатастрофе под Алматы.

Появилась информация о том, что на борту упавшего самолета находились 4 иностранца. Среди них были граждане Украины, Кыргызстана и Китая.

Стало известно о том, что рухнувший самолет врезался в строящийся дом. К счастью, дом оказался не жилым.

В связи с авиакатастрофой выразил соболезнования Президент РФ Владимир Путин. Глава РФ направил телеграмму Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

14:00-15:00

В Министерстве здравоохранения РК сообщили о том, что 10 пострадавших в авиакатастрофе находятся в тяжелом состоянии.

Происшествие прокомментировал заместитель Премьер-Министра страны Роман Скляр. Он пообещал, что никто из пострадавших в авиакатастрофе не останется без поддержки государства.

Р. Скляр также назвал предварительные версии крушения самолета. В частности, рассматриваются версии двойного касания при взлете хвостовой частью взлетно-посадочной полосы и ошибка пилота.

15:00-16:00

В помощь пострадавшим в авиакатастрофе кровь начали сдавать полицейские Алматы. Одним из первых на призыв откликнулся личный состав Карасайского районного управления полиции. Стражи порядка узнав, что раненым людям срочно требуется кровь, не остались равнодушными и изъявили желание помочь пострадавшим.

Благой поступок стал примером для других жителей города. В больницах выстроились целые очереди поделиться кровью с пострадавшими.

Свои соболезнования в связи с катастрофой выразил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, который прислал телеграмму Главе государства.

Также соболезнования выразил и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Гэн Шуан.

16:00-17:00

В Сети появилось видео со спасением младенца из упавшего самолета. На кадрах видно, как спасатель держит в руках малыша и бережно несет его в безопасное место.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования после крушения пассажирского самолета в Алматы.

Жители поселка Гульдала организовали питание для спасателей, работающих на месте крушения самолета. Они организовали чай, хлеб, еду для спасателей.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы сдали кровь для пострадавших при крушении самолета.

17:00-18:00

Министерство информации и общественного развитие официально опубликовало рекомендации воздержаться от развлекательного контента в День траура.





Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил расследовать причины авиакатастрофы.

Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами города Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших семьям в размере 4 млн тенге. Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

В знак скорби по погибшим пассажирам рейса Алматы - Нур-Султан казахстанцы стали нести цветы к аэропорту Алматы.

18:00-19:00

Телеканал «Хабар» объявил о телемарафоне по авиакатастрофе вблизи Алматы. Телемарафон проходит с 19:00 до 22:00.

Министерство иностранных дел Турции сделало заявление в связи с авиакатастрофой в Казахстане.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в ходе экстренного совещания в связи с крушением пассажирского самолета Bek Air около аэропорта города Алматы.

О состоянии пострадавших в авиакатастрофе детей рассказали врачи.

Причины крушения самолёта под Алматы выясняет и главный госинспектор труда Ербол Нургалиев.