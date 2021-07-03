Авиацию привлекли к тушению пожара в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Авиацию привлекли к тушению пожара на складах в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС Алматы, 3 июля в 04:44 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу в Жетысуский район, по адресу: шоссе Северное кольцо, 87Г.

«По прибытии через 5 минут обнаружено горение открытым пламенем складов с ТМЦ. Создалась угроза перехода огня на соседние склады. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Развернут штаб, создано 4 боевых участка. Задействованы все имеющиеся источники водоснабжения, обеспечена бесперебойная подача воды. Для тушения пожара привлечена авиация», - рассказали в ДЧС Алматы.

В ликвидации пожара задействованы 81 сотрудник и 24 единицы техники, а также службы взаимодействия города. В 07:44 пожар локализован, в 08:19 - ликвидирован.

Принятыми мерами отстояли от огня четыре близ расположенных склада с товарно-материальными ценностями.