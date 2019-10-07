Авиационный транзитный пассажиропоток увеличился в 45 раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о росте основных показателей в гражданской авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 8 месяцев текущего года количество обслуживаемых пассажиров увеличено на 6,3%. Перевезены 5,6 млн пассажиров, что на 1,8% больше аналогичного показателя в 2018 году. За последние 7 лет в 45 раз увеличился транзитный пассажиропоток и этот показатель мы планируем довести до 1 млн транзитных пассажиров в этом году», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства РК.

По его словам, в стране работают 59 авиакомпаний, 9 казахстанских авиакомпаний имеют допуск на полеты в страны Европейского союза.

«На внутреннем рынке полеты по 54 маршрутам выполняют 8 казахстанских авиакомпаний. В государственном реестре воздушных судов зарегистрировано 893 воздушных судна. Согласно стандартам ИКАО по уровню безопасности полетов Казахстан занимает второе место среди стран СНГ, с показателем 74%. Уровень безопасности аэропортов составляет 83%. Достижения Казахстана в области авиационной безопасности 24 сентября отмечены наградой Совета ИКАО. В этом году зарегистрировано 3 авиакатастрофы, все происшествия произошли с судами малой авиации», - подчеркнул министр.

Он отметил рост и обновление парка воздушных судов, а также увеличение интенсивности полетов.

«В рамках реализации 68-го шага начала работать организация, деятельность которой направлена на обеспечение технического контроля и надзор за авиакомпаниями и воздушными судами», - заключил глава ведомства.