Авиационный парк ВВС Казахстана пополнился истребителями СУ-30СМ
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Звено новых самолетов Су-30СМ прибыло в Карагандинскую авиационную базу имени героя Советского Союза Нуркена Абдирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Многофункциональные истребители Cу-30СМ поступают в Военно-воздушные силы по соглашению с Российской Федерацией и программе перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.
«Самолеты Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил», – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.
Cу-30СМ – это двухместный многоцелевой всепогодный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он совмещает в себе функции двух типов боевых машин, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил: Су-27 и Миг-31.
Поставки самолетов с Иркутского авиационного завода начались еще в 2015 году. На сегодняшний день многие авиационные базы уже оснащены ими.
Летный и инженерно-технический состав Карагандинской авиационной базы прошел полное переобучение в Талдыкоргане и на заводе-изготовителе. Они получили соответствующие допуски на пилотирование, эксплуатацию и обслуживание самолетов этого типа.
Напомним, в июне четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных Силах.
- Похитителей золотых слитков задержали в Алматинской области
- Аскар Мамин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в Мангистауской области
- Пожар произошел в одной из школ ВКО
- Каменную стелу VIII - VII веков до нашей эры нашли в Павлодарской области
- Сотрудничество с французскими вузами будут развивать университеты Караганды
- Семь нарушений саннорм выявили в одном из торговых домов Караганды за месяц
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана