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Авиационных наводчиков готовят в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
29 Декабря 2020, 05:56
Авиационных наводчиков готовят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее проходит подготовка авиационных наводчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона регионального командования «Восток».

В гарнизоне в соответствии с планом подготовки органов управления соединений и частей Вооруженных сил РК проходит подготовка передовых авианаводчиков. Они совершенствуют навыки получения и анализа данных, способы определения координат на рабочей карте, ориентиров на местности и выбора средств поражения целей, а также передачи данных для руководства авиационными подразделениями при проведении воздушных и наземных операций.

«Основной целью проводимого мероприятия является подготовка авианаводчиков для оказания содействия военным летчикам в обнаружении и уничтожении неподвижных и малоподвижных наземных целей», — отметили в пресс-службе.

Необходимо отметить, что в современном бою роль авиационных наводчиков заключается в корректировке расстояния до цели и условий применения авиационных средств поражения. Находящиеся среди наземных войск авиационные наводчики могут точно указать координаты и сообщить об ориентирах на местности для дальнейшего применения авиационных средств поражения.

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