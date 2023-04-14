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Авиационные власти Казахстана открыли Telegram-канал для взаимодействия с владельцами дронов

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2023, 14:51
Авиационные власти Казахстана открыли Telegram-канал для взаимодействия с владельцами дронов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с Авиационной администрацией Казахстана открыли Telegram-канал, посвященный вопросам использования беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Канал dronekazakhstan будет интересен всем владельцам БПЛА, поскольку в нем будут публиковаться полезные ссылки и разъяснения, а также информация об изменениях в нормативно-правовых актах, регулирующих эксплуатацию аппаратов. Кроме того, авиационные власти будут координировать пользователей дронов по запретным зонам и сообщать о введении временных ограничений полетов в тех или иных регионах страны в связи с планами по проведению крупномасштабных мероприятий.

Примечательно, что пользователи БПЛА могут задавать интересующие их вопросы и рассчитывать на получение ответов от компетентных органов.

«Друзья, мы создали данный канал, чтобы взаимодействовать с операторами БПЛА, как с физическими, так и с юридическими лицами. Просим активно принимать участие в обсуждении интересуемых тем. Можете писать все имеющиеся вопросы. Здесь принимают участие работники КГА МИИР РК и АО «Авиационная администрация Казахстана». Мы обязательно ответим и окажем содействие», - отметили инициаторы.

Также пользователей попросили относиться с пониманием, если в ходе работы нового канала в первое время возникнут какие-либо недочеты.

В Telegram -канале уже разместили ссылки на перечень запретных зон, актуальные правила постановки БПЛА на учет и НПА, регулирующие их эксплуатацию в воздушном пространстве РК. Кроме того, целевую аудиторию ознакомили с порядком представления планов полетов через Интернет и телефонную связь v3.0 используя сайт РГП «Казаэронавигация».


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