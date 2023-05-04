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Авиационную и локальную обработки против гнуса начали в ряде районов Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
4 Мая 2023, 02:04
Авиационную и локальную обработки против гнуса начали в ряде районов Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Асаин Байханов проинспектировал результаты фенологического наблюдения за развитием личинок комаров и мошек в прибрежном районе города Аксу, где вдоль берега реки Иртыш расположены 18 сел, и где в этом году втрое увеличена площадь пойменной обработки против кровососущих насекомых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 20 апреля научной группой ежедневно ведутся исследования стадии развития личинок комаров и мошек в водоемах области. Фенологические исследования и отбор проб на пойме города Аксу выявили наличие от 150 до 500 личинок гнуса на 1 квадратном метре водной глади», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

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С достижением температуры воды свыше 16 градусов идет развитие личинок из первой стадии во вторую (оптимальный период для потравки личинок гнуса). Поэтому сегодня начались авиационная и локальная обработки данных территорий.

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Аналогичная работа стартовала также в районе Теренколь.

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«Обработка ведется с применением биологического препарата «Бактицид», который безвреден для окружающей среды и людей. В наличии имеются весь необходимый объем препарата, оборудование и специалисты», - добавил в акимате.

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Кроме того, в Павлодарскую область прибыли 4 борта для проведения авиаобработок.

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Два из них будут обрабатывать территорию поймы вблизи поселка Атамекен и города Аксу, еще два борта отправятся для работы в Актогайский район и в район Теренколь.

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Для недопущения залета уже окрыленной формы гнуса будет проводиться барьерная обработка береговой линии. Асаин Байханов поручил скоординировать все дезинсекционные мероприятия, исходя из мониторинга за развитием личинок гнуса.

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«Главное - установить дату массового выплода. Для этого необходимо каждый день вести наблюдения, рассчитать дозу препарата и вовремя слить его. Очень важно соблюдать разработанный алгоритм, тогда эффективность обработок будет высокой», - сказал аким Павлодарской области.

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