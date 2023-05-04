Авиационную и локальную обработки против гнуса начали в ряде районов Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Асаин Байханов проинспектировал результаты фенологического наблюдения за развитием личинок комаров и мошек в прибрежном районе города Аксу, где вдоль берега реки Иртыш расположены 18 сел, и где в этом году втрое увеличена площадь пойменной обработки против кровососущих насекомых, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 20 апреля научной группой ежедневно ведутся исследования стадии развития личинок комаров и мошек в водоемах области. Фенологические исследования и отбор проб на пойме города Аксу выявили наличие от 150 до 500 личинок гнуса на 1 квадратном метре водной глади», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.
С достижением температуры воды свыше 16 градусов идет развитие личинок из первой стадии во вторую (оптимальный период для потравки личинок гнуса). Поэтому сегодня начались авиационная и локальная обработки данных территорий.
Аналогичная работа стартовала также в районе Теренколь.
«Обработка ведется с применением биологического препарата «Бактицид», который безвреден для окружающей среды и людей. В наличии имеются весь необходимый объем препарата, оборудование и специалисты», - добавил в акимате.
Кроме того, в Павлодарскую область прибыли 4 борта для проведения авиаобработок.
Для недопущения залета уже окрыленной формы гнуса будет проводиться барьерная обработка береговой линии. Асаин Байханов поручил скоординировать все дезинсекционные мероприятия, исходя из мониторинга за развитием личинок гнуса.
«Главное - установить дату массового выплода. Для этого необходимо каждый день вести наблюдения, рассчитать дозу препарата и вовремя слить его. Очень важно соблюдать разработанный алгоритм, тогда эффективность обработок будет высокой», - сказал аким Павлодарской области.