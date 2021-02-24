Авиационная администрация Казахстана окажет содействие развитию санитарной авиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители Авиационной администрации Казахстана ознакомились с деятельностью Национального координационного центра экстренной медицины, единственного государственного оператора в области медицинской авиации Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Авиационной администрации.

Работа центра направлена на улучшение качества и доступности экстренной медицинской помощи с использованием воздушного транспорта для населения Казахстана.

Задачей санитарной авиации является оказание экстренной медицинской помощи пациенту, доставка квалифицированного специалиста к месту назначения или транспортировка больного в соответствующую медицинскую организацию.

На сегодня девять отечественных авиакомпаний малой авиации оказывают услуги санитарной авиации и предоставляют 36 воздушных судов. Применение по линии медицинской авиации воздушных судов, имеющих различные лётно-технические характеристики, обеспечивает охват удаленных населенных пунктов, учитывая состояние аэродромной инфраструктуры, географические и климатические условия и обеспечивает достаточно эффективное расходование выделяемых финансовых средств при полетах в регионах, между областными центрами, зарубежных полетах, при этом, полеты по линии медицинской авиации носят вероятностный характер.

Национальный координационный центр экстренной медицины привлекает на договорной основе специализированные и специально-подготовленные воздушные суда. В 2020 году на базе центра было совершено 2185 вылетов, оказана медицинская помощь 2602 пациентам, общий налет часов составил 8 405 часов. Центр привлекает воздушные суда малой авиации, как Ан-2, Ан-24, Як-40 и специализированные вертолеты типа ЕС-145.

В ходе встречи рассмотрены проблемные вопросы по обновлению самолетного парка, модернизации воздушных судов, расширение возможностей использования медицинских модулей на воздушных судах, отсутствию контроля над воздушными судами во время полета, а также недостаток информации по разборам авиационных инцидентов.

За последние четыре года по линии медицинской авиации зафиксировано 20 инцидентов, связанных с авиационной деятельностью, 1 из которых – авиакатастрофа с летальным исходом, 2 – чрезвычайные происшествия, 9 – аварийные посадки, 5 – возвраты воздушных судов, связанные с техническими неполадками, 3 – связаны с неблагоприятными условиями на борту воздушного судна.

Авиационной администрации Казахстана продолжит работу по оценке возможности применения более современных воздушных судов для обеспечения региональных и межрегиональных полетов по линии медицинской авиации, ограничения по применению воздушных судов, имеющих выработку определенного объема срока службы, а также перспективы расширения аэродромной сети в системе местных воздушных линий.

По итогам встречи стороны договорились об установлении сотрудничества и необходимости усиления совместной работы для улучшения контроля авиакомпаний в вопросах безопасности полетов и повышения качества авиационных услуг. В ближайшее время будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Авиационной администрацией Казахстана и Национальным координационным центром экстренной медицины.