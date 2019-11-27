Авиационная администрация Казахстана будет сотрудничать с представителями Арубы и Бермудских островов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Авиационная администрация Казахстана (ААК) подписала соглашение с Департаментом гражданской авиации (ДГА) Министерства транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы о сотрудничестве по надзору и контролю над обеспечением безопасности полетов, в соответствии с Чикагской конвенцией.

В рамках соглашения стороны будут тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения надзора за безопасностью полетов воздушных судов, находящихся в реестре гражданских воздушных судов Арубы и базирующихся в Республике Казахстан и их эксплуатантами.

В целях повышения безопасности полетов стороны договорились о сотрудничестве по вопросам исправления любых недостатков, выявленных в результате инспекционных проверок, а также обеспечения гарантии полного информирования деятельности эксплуатантов.





Запланировано проведение совместных совещаний, на которых будут рассматриваться вопросы надзора за безопасностью полетов, проводимая ААК, деятельность по летной эксплуатации, поддержание летной годности и техническое обслуживание воздушных судов, процедуры «Руководства по регулированию технического обслуживания эксплуатанта» (МСМ), инспекции EASA SAFA, также другие важные вопросы, вытекающие из результатов инспекционных проверок и аудитов.

Также 26 ноября 2019 года было подписано аналогичное соглашение о сотрудничестве между Агентством гражданской авиации Бермудских островов и Авиационной администрацией Казахстана.

В начале 2020 года планируется проведение встречи в городе Нур-Султан между ААК и Бермудскими островами для разьяснения казахстанским авиакомпаниям вопроса использования данного соглашения.