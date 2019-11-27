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вчера 23:23
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вчера 19:28
Авиационная администрация Казахстана будет сотрудничать с представителями Арубы и Бермудских островов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.
Авиационная администрация Казахстана (ААК) подписала соглашение с Департаментом гражданской авиации (ДГА) Министерства транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы о сотрудничестве по надзору и контролю над обеспечением безопасности полетов, в соответствии с Чикагской конвенцией.
В рамках соглашения стороны будут тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения надзора за безопасностью полетов воздушных судов, находящихся в реестре гражданских воздушных судов Арубы и базирующихся в Республике Казахстан и их эксплуатантами.
В целях повышения безопасности полетов стороны договорились о сотрудничестве по вопросам исправления любых недостатков, выявленных в результате инспекционных проверок, а также обеспечения гарантии полного информирования деятельности эксплуатантов.
Запланировано проведение совместных совещаний, на которых будут рассматриваться вопросы надзора за безопасностью полетов, проводимая ААК, деятельность по летной эксплуатации, поддержание летной годности и техническое обслуживание воздушных судов, процедуры «Руководства по регулированию технического обслуживания эксплуатанта» (МСМ), инспекции EASA SAFA, также другие важные вопросы, вытекающие из результатов инспекционных проверок и аудитов.
Также 26 ноября 2019 года было подписано аналогичное соглашение о сотрудничестве между Агентством гражданской авиации Бермудских островов и Авиационной администрацией Казахстана.
В начале 2020 года планируется проведение встречи в городе Нур-Султан между ААК и Бермудскими островами для разьяснения казахстанским авиакомпаниям вопроса использования данного соглашения.
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