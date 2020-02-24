Авиабилеты в страны с коронавирусом можно сдать без потерь – Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданам, купившим авиабилеты в страны со случаями распространения коронавируса, можно будет сдать без потерь. Об этом заявил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если есть уже запланированные поездки – сдать билеты. Причем сдача будет без всяких потерь», - сказал Жандарбек Бекшин.

Вместе с тем, представители Минздрава добавили, что по условиям возврата авиабилетов необходимо обращаться к авиаперевозчикам.

Ранее сообщалось, что казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.