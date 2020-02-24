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Авиабилеты в страны с коронавирусом можно сдать без потерь – Жандарбек Бекшин
24 Февраля 2020 17:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданам, купившим авиабилеты в страны со случаями распространения коронавируса, можно будет сдать без потерь. Об этом заявил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Если есть уже запланированные поездки – сдать билеты. Причем сдача будет без всяких потерь», - сказал Жандарбек Бекшин.
Вместе с тем, представители Минздрава добавили, что по условиям возврата авиабилетов необходимо обращаться к авиаперевозчикам.
Ранее сообщалось, что казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.
Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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