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Авиабилеты в страны с коронавирусом можно сдать без потерь – Жандарбек Бекшин

24 Февраля 2020 17:24
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Авиабилеты в страны с коронавирусом можно сдать без потерь – Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданам, купившим авиабилеты в страны со случаями распространения коронавируса, можно будет сдать без потерь. Об этом заявил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если есть уже запланированные поездки – сдать билеты. Причем сдача будет без всяких потерь», - сказал Жандарбек Бекшин.

Вместе с тем, представители Минздрава добавили, что по условиям возврата авиабилетов необходимо обращаться к авиаперевозчикам.

Ранее сообщалось, что казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Серик Сабеков

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