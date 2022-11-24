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    Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле

    24 Ноября 2022, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиабилеты в Европу планируют сделать доступными и дешевле через лоукостеров (бюджетные авиакомпании) со следующего года. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах пленарного заседания Сената журналисты спросили, почему в Казахстане дорогие авиабилеты.

    «Есть динамическая система ценообразования. Если за три месяца покупаешь, билет может стоить 12-15 тысяч, если покупаешь сейчас, то он может стоить 50-60 тысяч тенге и еще дороже», - сказал Каирбек Ускенбаев журналистам.

    Также он рассказал, что будет делать Казахстан в плане привлечения более дешевых авиакомпаний.

    «Мы сейчас работаем. Потому что у нас есть сегмент национального оператора. Есть сегмент лоукостера. Мы сейчас работаем с крупными лоукостерами. В рамках режима открытого неба мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели куда-то (транзитом - прим. автора) например, в Европу, в Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры. Это планируется со следующего года», - сообщил министр.

    Он уточнил, что сервис услуг лоукостеров будет другим, но казахстанцы смогут полететь на признанных в мире авиакомпаниях.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Транспорт Цены и тарифы Общество Европа
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