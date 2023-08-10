Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 15 августа. На участие в тестировании было принято более 17 тысяч заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% – на русском, 53 человека – на английском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 4499 человек.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Прием заявлений для участия в августовском ЕНТ осуществлялось на Национального центра тестирования с 20 по 30 июля.

Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования.

Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2024 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.